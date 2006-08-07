Рудьковський сподівається на професійну солідарність Януковича

Сьогодні віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ представив новопризначеного міністра транспорту і зв`язку України Миколу РУДЬКОВСЬКОГО колективу міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, А.КЛЮЕВ подякував екс-міністру транспорту і зв`язку Віктору БОНДАРЮ за виконану ним роботу і вручив йому грамоту Кабінету Міністрів України за особистий внесок у розвиток транспортної галузі України за підписом прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як, у свою чергу, зазначив В.БОНДАР, сьогодні вперше відбувається прозора процедура передачі влади. «Мені не соромно за той час, який я провів у Міністерстві… І сподіваюся, що нове керівництво продовжить всі ті починання, які були за мого керівництва», - сказав В.БОНДАР.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ пообіцяв, що під його керівництвом міністерство втілить всі ті плани, які були намічені раніше. «Транспорт повинен бути тим органом, який задаватиме темп всій економіці», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Також він висловив сподівання, що «з таким молодим колективом ми продовжимо роботу, розпочату раніше». Також М.РУДЬКОВСЬКИЙ додав, що «сьогодні транспорт має унікальну можливість… Прем`єр-міністр також колишній транспортник, і, я думаю, ми матимемо його підтримку».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Соціалістичної партії України М.РУДЬКОВСЬКИЙ був призначений міністром транспорту і зв`язку 4 серпня.