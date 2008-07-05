Кабмін поставив крапку в бюджеті, і повертатися до нього не буде

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

При цьому він зазначив, що до документа ще досить багато пропозицій, які будуть розглянуті Міністерством фінансів у робочому порядку. Разом з тим міністр підкреслив, що сьогоднішнє рішення про затвердження документа Кабміном остаточне, і більше цей законопроект не розглядатиметься на засіданні уряду.

У той же час В.ПИНЗЕНИК не став прогнозувати, чи буде цей законопроект переданий у Верховну Раду саме сьогодні.