Шульц спростував твердження, що в ЄС "втомилися від України"

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі журналістам.

"ЄС хоче мати стабільну Україну. Для підвищення стабільності України потрібна солідарність ЄС. Європейський парламент підкреслює свою готовність співпрацювати з Україною з усіх питань, починаючи від лібералізації економічних зв'язків і до безвізового режиму", - заявив президент ЄП.

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Шульц висловив сподівання, що рекомендації, розроблені місією екс-президента ЄП Пета Кокса щодо покращення роботи Верховної Ради, будуть виконані. "І це означає, що наша співпраця буде продовжуватися, чому я радий. Я вітаю той факт, що Пет Кокс буде продовжувати працювати між нашим парламентами", - наголосив він.

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Шульц також заперечив, що в ЄС існує "втома від України". "Сьогоднішні події це заперечують", - констатував президент ЄП.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок в Європарламенті представили доповідь щодо внутрішньої реформи і підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України.

Колишній президент Європарламенту Пет Кокс підкреслив, що філософія роботи місії полягала в «вірі в те, що майбутнє України критично залежить від розвитку своїх установ».

На думку Кокса, проблема в Україні полягає в «поєднанні сильних особистостей зі слабкими інститутами».

«Нам треба побудувати інститути сильними і сучасними, що дозволить перетворити Верховну Раду, щоб вона могла вирішити багато проблем», - підкреслив він.

За словами політика, в доповіді є «сім заголовків і 57 рекомендацій».

В ЄП рекомендували Раді розробити середньострокову стратегію.