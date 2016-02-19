Парубій переконаний, що вже в серпні українці зможуть подорожувати без віз

02:31, 19 лютого 2016
Політика
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Перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що вже в серпні українці зможуть подорожувати без віз.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав перед закриттям сьогоднішнього засідання ВР.

“Сьогодні великий день в історії парламенту, сьогодні великий день в історії України. Ми нарешті змогли поставити останню крапку у прийнятті “безвізових” антикорупційних законів”, - сказав Парубій і додав, що “ми виконали наш обов'язок перед нашими побратимами, з якими були на Майдані”.

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Він наголосив, що було зроблено великий рішучий крок до безвізового режиму.

“Я переконаний, у серпні наші громадяни вже зможуть їздити за кордон без віз і себе почувати вільними людьми у вільному світі”, - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Європейського парламенту Мартін Шульц запевняє, що Європарламент без зволікань розгляне пропозиції Європейської комісії надати Україні безвізовий режим, як тільки вони надійдуть.

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