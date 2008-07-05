Огризко їде до Франції

16:50, 05 липня 2008
Політика
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Міністр зустрінеться з колегою

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО 7 липня здійснить робочий візит до Французької Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, під час перебування у Парижі В.ОГРИЗКО проведе переговори з міністром закордонних справ Французької Республіки Бернардом КУШНЕРОМ.

Заплановані також зустрічі українського міністра з Генеральним директором ЮНЕСКО Коїчіро МАЦУУРОЮ та Генеральним секретарем з європейських питань при Уряді Франції Жиля БРІАТТА.

 

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