Махніцький пообіцяв з'явитися на допит 2 березня, дізнавшись про свій виклик до Генпрокуратури зі ЗМІ

Колишній виконуючий обов'язки генерального прокурора України Олег Махніцький має намір прийти на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури 2 березня.

Про це він повідомив на свої сторінці у Facebook.

«25 лютого із ЗМІ мені стало відомо про виклик мене до Генеральної прокуратури України для допиту. Проте час, на коли мене викликають, не вказаний, жодних повідомлень з цього приводу не отримував. Тому, в аналогічний спосіб, повідомляю, що прибуду для допиту в Головне слідче управління ГПУ за адресою, вказаною в повідомленні (м. Київ, вул. Борисоглібська,18, каб. 508), 2 березня 2015 р. о 12.00», - написав Махніцький.

Читайте такожМахніцький прокоментував введення санкцій проти Портнова: ГПУ могла спрацювати на випередження

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого у прес-службі ГПУ повідомили, що Махніцького викликають до Головного слідчого управління як свідка у кримінальному провадженні щодо перешкоджання розслідуванню "протидії протестним акціям".

"В ході проведення досудового розслідування вживаються заходи щодо виклику для допиту як свідка у вказаному кримінальному провадженні колишнього в.о. генерального прокурора України Махніцького О.І., оскільки останній на систематичні виклики до слідчого не з’являється", - повідомили у ГПУ.

Зазначається, що Махніцького викликано до старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генпрокуратури Козюри.