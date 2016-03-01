Махніцький пообіцяв з'явитися на допит 2 березня, дізнавшись про свій виклик до Генпрокуратури зі ЗМІ
Колишній виконуючий обов'язки генпрокурора каже, що особисто виклику на допит не отримував.
Колишній виконуючий обов'язки генерального прокурора України Олег Махніцький має намір прийти на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури 2 березня.
Про це він повідомив на свої сторінці у Facebook.
«25 лютого із ЗМІ мені стало відомо про виклик мене до Генеральної прокуратури України для допиту. Проте час, на коли мене викликають, не вказаний, жодних повідомлень з цього приводу не отримував. Тому, в аналогічний спосіб, повідомляю, що прибуду для допиту в Головне слідче управління ГПУ за адресою, вказаною в повідомленні (м. Київ, вул. Борисоглібська,18, каб. 508), 2 березня 2015 р. о 12.00», - написав Махніцький.
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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого у прес-службі ГПУ повідомили, що Махніцького викликають до Головного слідчого управління як свідка у кримінальному провадженні щодо перешкоджання розслідуванню "протидії протестним акціям".
"В ході проведення досудового розслідування вживаються заходи щодо виклику для допиту як свідка у вказаному кримінальному провадженні колишнього в.о. генерального прокурора України Махніцького О.І., оскільки останній на систематичні виклики до слідчого не з’являється", - повідомили у ГПУ.
Зазначається, що Махніцького викликано до старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генпрокуратури Козюри.