Генпрокуратура викликає на допит Махніцького

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

Зазначається, що відділом з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів прокуратури, управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів, Головного слідчого управління ГПУ розслідується кримінальне провадження за фактами перевищення службовими особами ГПУ службових повноважень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.

Ці службові особи, як зазначає відомство, чинили перешкоди в проведенні досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами протидії протестним акціям.

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"В ході проведення досудового розслідування вживаються заходи щодо виклику для допиту як свідка у вказаному кримінальному провадженні колишнього в.о. генерального прокурора України Махніцького О.І., оскільки останній на систематичні виклики до слідчого не з’являється", - сказано в повідомленні.

Як стверджує Генпрокуратура, з грудня 2015 року по лютий 2016 року слідчі дзвонили на номер, що перебував у користуванні Махніцького, з метою запросити його для допиту як свідка у вказаному кримінальному провадженні, однак в ході дзвінків "було встановлено, що даний номер оператором мобільного зв’язку не обслуговується".

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Одночасно рекомендованим пріорітетними листами Махніцькому були направлені повістки за адресами його проживання у Львові та Києві, однак повістки повернулися до ГПУ у зв’язку з тим, що адресат за вказаними адресами не проживає.

Зазначається, що Махніцького викликано до старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генпрокуратури Козюри.