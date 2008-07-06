Тимошенко хоче, щоб військові моряки насолоджувались життям

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК привітали військових моряків з Днем Військово-Морських Сил України.

Як зазначається у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО, розміщеному на Урядовому порталі, завдяки самовідданій праці моряків морські кордони нашої Батьківщини знаходяться під надійним захистом.

Прем’єр впевнена, що Україна як морська держава зробить все, щоб українські Військово-Морські Сили були сучасно озброєними.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона хоче, щоб військові моряки не лише несли військову службу, а і насолоджувались життям, мали гідну зарплату та впевненість у завтрашньому дні.

Прем’єр запевнила їх, що уряд працює над тим, щоб “ми жили в могутній та красивій Україні”.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала особовому складу ВМС України здоров’я, благополуччя, добра та миру.

У свою чергу, А.ЯЦЕНЮК висловив глибоку повагу до мужніх, стійких духом, безстрашних моряків, які захищають Батьківщину, її національні інтереси на морських просторах.

“За роки розбудови українського військового флоту, Військово-Морські Сили стали повноправним видом Збройних Сил України, здатним забезпечити недоторканність української держави та її морських кордонів. З року в рік військові моряки гідно представляють Державний прапор України на морях Світового океану і разом з флотами інших держав роблять свій внесок в загальноєвропейську систему безпеки. Світове визнання військовому флоту України принесли далекі морські походи, в яких гартується високий професійний вишкіл екіпажів кораблів та офіцерського складу штабів”, - зазначив голова ВР у привітанні, обнародуваному на сайті парламенту.

Він побажав військовим морякам натхнення та успіху у нелегкій флотській службі, злагоди та добробуту їхнім родинам, міцного здоров’я, непохитної віри в щасливе майбутнє України.