Росія може купити злощасний ракетний крейсер «Україна»

Міністерство оборони Російської Федерації наразі розглядає питання щодо купівлі ракетного крейсера «Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Севастополі повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ на святкуванні 16-ї річниці ВМС України.

«Ми ведемо переговори з Міноборони РФ щодо купівлі ракетного крейсера «Україна». Зокрема, це питання обговорювалося три дні тому, під час візиту української делегації в Москву. Ми очікуємо на рішення Росії з цього питання», - повідомив Ю.ЄХАНУРОВ.

Довідка УНІАН. Україна в 1993 році одержала від Росії недобудований ракетний крейсер «Україна», який понад 20 років будується в Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі ім. 61-го комунара. Його технічна готовність становить 96%. Неодноразові спроби продати крейсер Росії або третій стороні були невдалими. На крейсері двічі формувався екіпаж зі складу ВМС ЗС України і двічі розформовувався. Для остаточної добудови крейсера необхідно близько 30 млн. доларів.

Екс-міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО раніше повідомляв, що Міноборони на утримання крейсера «Україна» витрачає щороку близько 5 млн. грн. «Він не введений і не буде введений до бойового складу Військово-морських Сил, та ще й забирає ресурси від виконання інших завдань», - наголосив екс-міністр.