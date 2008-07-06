Тимошенко каже, що мало чого боїться, а тим більше відставки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не боїться відставки, оскільки переконана, що для цього в парламенті не набереться необхідної кількості голосів.

Таку заяву вона зробила в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

«Я вже мало чого в цьому житті боюся, а тим більше відставки, тому що під це навіть близько голосів в парламенті немає», - зазначила вона.

Прем`єр підкреслила, що, не зважаючи на те, що не прийнято програму дій уряду, Кабінет міністрів відповідає за все, що відбувається в країні.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що за наслідками червня може заявити про те, що зростання інфляції в країні зупинено, а відповідальність за підвищення ціни на хліб в регіонах лежить на місцевій владі.

Відповідаючи на запитання про те, чому дотепер не виконується передвиборна обіцянка по наданню дешевих кредитів на житло, вона заявила, що таке обіцянка давалася з урахуванням того, що Верховна Рада і уряд працюватимуть 5 років, а не на перші 3 місяці роботи її уряду.

Пояснюючи причини зростання відсотків по кредитах в комерційних банках, прем`єр-міністр констатувала, що кредитно-грошова політика – це винятково компетенція Національного банку.