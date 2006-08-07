Ющенко і Янукович підбили підсумки першого дня уряду
19:08, 07 серпня 2006Політика
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Обговорили економіку, органи влади, бюджет
Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ поінформував Президента України Віктора ЮЩЕНКА про своє бачення першочергових заходів, які має здійснити новий Кабінет Міністрів.
Як повідомляє прес-служба глави держави, телефонна розмова Президента та прем`єр-міністра України, в ході якої вони обговорили економічну ситуацію в державі, відбулася сьогодні.
Співрозмовники обговорили формування в Україні органів влади, міністерств і відомств.
В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ, крім того, торкнулися питання надходжень до державного бюджету.
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