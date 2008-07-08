Відбудеться перший в історії візит Президента Мальти в Україну

Офіційний візит Президента Мальти Едварда ФЕНЕХА-АДАМІ в Україні розцінюють як важливу подію у контексті подальшого розвитку українсько-мальтійських взаємин, а також з точки зору реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу для преси прес-секретар Президента України Віктора ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, 9 липня відбудеться перший в історії українсько-мальтійських відносин офіційний візит Президента Мальти до України.

«Зважаючи на те, що цей візит є першим з часів встановлення дипломатичних відносин між двома державами офіційним візитом в Україну Президента Мальти, ми розглядаємо його як важливу подію в контексті подальшого розвитку українсько-мальтійських взаємин, а також з точки зору реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію», - сказала І.ВАННИКОВА.

За її словами, візит покликаний пожвавити політичний діалог між двома країнами на найвищому та високому рівнях, започаткувати регулярні політичні контакти між керівництвом, високими посадовими особами Української та Мальтійської держав, надати додатковий імпульс поглибленню співпраці в торговельно-економічній та інвестиційній галузях, розбудові договірно-правової бази міждержавних відносин та взаємодії в культурно-гуманітарній сфері.

Прес-секретар Президента також повідомила, що особливу увагу в рамках переговорів буде зосереджено на економічних питаннях. Зокрема планується ознайомити мальтійську сторону з конкретними кроками України у напрямку поліпшення інвестиційного клімату, запровадження чесних, прозорих і однакових правил гри для вітчизняних та іноземних інвесторів, умов участі іноземних партнерів у приватизаційних тендерах в Україні.

Окрім того, важливим кроком в плані пожвавлення співпраці в торгівельно-економічній галузі має стати відкриття українсько-мальтійського бізнес-форуму, який планується провести в рамках візиту.

Серед інших питань, за словами І.ВАННИКОВОЇ, планується також досягнення домовленостей щодо розширення культурно-гуманітарного співробітництва між Україною та Мальтою.