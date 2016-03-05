ЄС опублікував рішення про продовження санкцій проти Януковича і Ко

Рішення Євросоюзу про продовження на рік санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича і його соратників набуло чинності в суботу, 5 березня.

Рішення опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Санкції продовжені щодо осіб, які "відповідальні за незаконне привласнення українських державних коштів або зловживали своїм службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів".

Як відомо, рішення продовжити санкції було прийнято 2 березня на рівні постійних представників країн-членів ЄС.

Зі списку тих, хто підпадає під дію обмежувальних заходів, виключили екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Довідка УНІАН. Євросоюз ввів санкції проти 18 колишніх українських високопосадовців 6 березня 2014 року.

5 березня 2015 року санкції були продовжені на рік для 14 з них, і на півроку - для Олени Лукаш, Сергія Клюєва, Дмитра Табачника та Віктора Януковича-молодшого.

5 червня, Янукович-молодший, який загинув на Байкалі, був виключений зі списків. Для Клюєва санкції були продовжені до 6 жовтня, і до 6 березня 2016 року - для Лукаш і Табачника.