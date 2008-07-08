Кому потрібні зміни до Держбюджету в другому півріччі?

Вносити зміни до Державного бюджету на 2008 рік у другій половині року немає сенсу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ на прес-конференції, коментуючи роботу Кабінету міністрів України.

“Цього року бюджетна урядова політика протягом одного кварталу взагалі була поза контролем. Станом насьгодні можна говорити, фактично, про “піврічний” бюджет, в якому просто латаються інфляційні дірки”, - заявив А.ЄРМОЛАЄВ.

Експерт вважає, що сьогоднішня презентація змін до бюджету України “навряд чи стане сенсацією” У цьому контексті він наголосив, що критичних зауважень до діяльності уряду останнім часом було більше, ніж конструктивних пропозицій.

А.ЄРМОЛАЄВ також спрогнозував, що змінами до бюджету уряд передбачить нарощування видатків на реалізацію соціальних програм.

Водночас експерт зазначив, що затвердження змін до бюджету залежатиме від того, чи відбудеться звіт уряду про соціально-економічний стан у державі. “Якщо це питання буде перекладатися на пізніші терміни, ми матимемо патову ситуацію. Адже опозиційні фракції Верховної Ради не погодяться голосувати, не почувши звіт уряду”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді зареєстровано проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” і про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.