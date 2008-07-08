Дострокові вибори у Харкові дедалі менш імовірні

Дострокові вибори Харківського міського голови, яких домагалися представники проурядової коаліції у Верховній Раді, стають дедалі менш імовірними. Таку думку, врахувавши результати дострокових виборів у Києві, висловили представники Комітету виборців України на прес-конференції у Харкові.

У Києві на дострокових виборах перемогли не ті, хто обіцяв дати більше в майбутньому, а ті, хто цілеспрямовано працював із соціально незахищеними громадянами, констатував голова Комітету виборців Ігор Попов. Отже, на думку експерта, на місцевих виборах більші шанси на перемогу мають ті посадовці й депутати, котрі заздалегідь приймають виборців, відповідають на численні листи, надають благодійну допомогу. Для Харкова Ігор Попов зробив такий прогноз: «І навіть якщо в Харкові стануться дострокові вибори мера — хоч це навряд чи буде, — конкуренція точитиметься не між Партією реґіонів і БЮТ. Конкуренція точитиметься між тими, хто реально допомагає жителям Харкова». Попри безрезультатність спроб змінити владу у Києві, остаточно депутати не відмовилися від своїх планів змінити міську владу у Харкові. Робота тимчасової парламентської слідчої комісії, що розслідує діяльність міських властей Харкова, триває.

Німецька хвиля