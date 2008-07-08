Ющенко в Австрії поцікавиться футбольним досвідом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО відвідає з офіційним візитом Австрійську Республіку.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із Президентом Австрії Хайнцем ФІШЕРОМ і федеральним канцлером Альфредом ГУЗЕНБАУЕРОМ.

Також глава Української держави відвідає австрійський парламент, де зустрінеться з його головою Барбарою ПРАММЕР.

Під час зустрічей сторони планують обговорити широкий спектр питань двостороннього політичного, економічного, культурного співробітництва, співпраці на регіональному рівні, актуальні проблеми міжнародного характеру.

Серед інших тем глава Української держави має намір порушити питання щодо стану реалізації підписаної між Україною і ЄС Угоди про лібералізацію візового режиму і реадмісію та усунення проблемних аспектів у виконанні окремих положень цієї Угоди з боку Австрії.

Також планується обговорити можливості взаємодії у сфері енергетичної безпеки з одночасним обговоренням перспектив двосторонньої співпраці щодо налагодження в Україні виробництва біодизельного палива та етанола, а також запозичення австрійського досвіду енергозбереження і використання альтернативних джерел енерговиробництва.

Окрім того, у контексті підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде наголошено на зацікавленості української сторони перейняти позитивний досвід успішного проведення Австрією нинішнього європейського футбольного чемпіонату.