Телеканал «Інтер» звинувачує Тимошенко в цензурі

Телекомпанія «Інтер» вважає заяву прем`єр-міністра Юлії Тимошенко про спотворення її інтерв`ю тиском на засоби масової інформації.

Про це йдеться в офіційній заяві «Інтера».

«Телеканал «Інтер» вважає звинувачення Кабінету Міністрів України, опубліковані на його (Кабміну) сайті, безпідставними і розглядає їх як безпрецедентний випадок тиску на засоби масової інформації», – йде мова в повідомленні.

«Інтер» вважає заяву Тимошенко початком введення цензури з боку уряду, передає Обком з посиланням на Українські новини.

Телекомпанія наполягає, що це є неприпустимим в умовах демократії в Україні.

«Інтер» виступає категорично проти цього, і вважає, що глядач має право знати правду про діяльність уряду, а телеканал, у свою чергу, як засіб масової інформації, – ставити ті питання прем`єр-міністрові, які цікавлять глядача», – сказано в заяві.

Телекомпанія звертає увагу Президента Віктора Ющенка і опозиції на ситуацію.

«Інтер» заявив, що Кабмін втручається в роботу ЗМІ.

Як повідомлялося, у понеділок вранці Тимошенко звинуватила «Інтер» у спотворенні її інтерв`ю каналу 6 липня

За словами прем`єра, всі відповіді на запитання були вирвані з контексту і невмотивовано і безпідставно скорочені, суть самого інтерв`ю було знівельвано.