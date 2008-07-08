Україна сподівається, що Франція підтримає її амбіції

Міністри закордонних справ України і Франції Володимир ОГРИЗКО і Бернар КУШНЕР підписали Дорожню карту українсько-французького співробітництва на 2008-2009 роки.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, документ було підписано 7 липня у ході робочого візиту В.ОГРИЗКА до Франції.

Документ передбачає інтенсифікацію політичного діалогу, заходи у галузі підтримки Францією реформ в Україні, спрямованих на її зближення з ЄС, розширення економічного співробітництва, співробітництва у галузі безпеки і оборони, юстиції і внутрішніх справ, міжпарламентського співробітництва, у галузі культурного, наукового і технічного співробітництва. Документом заплановано візити на рівні міністрів закордонних справ, оборони, внутрішніх справ; налагодження співробітництва та активного діалогу з питань внутрішньої і міжнародної безпеки, боротьби проти тероризму та організованої злочинності.

Під час переговорів міністри відзначили активізацію політичного діалогу між двома країнами і виявили солідарність у необхідності поглиблення двостороннього співробітництва в економічній і культурно-гуманітарній сферах.

Б.КУШНЕР поінформував про пріоритети Франції під час її головування в Європейському Союзі. У цьому зв’язку В.ОГРИЗКО і Б.КУШНЕР предметно обговорили відносини Україна-ЄС у контексті переговорів щодо нової Посиленої угоди між Україною та Євросоюзом і підготовки вересневого саміту Україна-ЄС. Глава українського зовнішньополітичного відомства висловив сподівання на підтримку французькою стороною максимально амбітного документа, який враховуватиме повною мірою євроінтеграційні прагнення України – набуття членства в ЄС.

Важливою темою переговорів було питання щодо підготовки України до приєднання до Плану дій щодо членства у НАТО і підтримки Францією євроатлантичної перспективи нашої держави.

За результатами переговорів сторони підписали Дорожню карту українсько-французького співробітництва на період 2008-2009 рр.