Регіонал каже, що розглядати бюджет Тимошенко сьогодні - абсурдно

Сьогодні Верховна Рада України не розглядатиме проект закону «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що це питання не стоїть у сьогоднішньому порядку денному.

За його словами, абсурдно було б розглядати законопроект, який має близько 300 сторінок, вже сьогодні, оскільки він був розданий народним депутатам лише вчора.