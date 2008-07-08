Партія регіонів погрожує відсторонити Яценюка

Фракція Партії регіонів готова порушити питання про відсторонення голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА від ведення пленарних засідань парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, фракція “ще три тижні тому” внесла на розгляд парламенту проект постанови про необхідність заслуховування звіту Кабінету міністрів України.

Він зазначив, що було зібрано понад 150 підписів народних депутатів на підтримку розгляду цього питання, і А.ЯЦЕНЮК зобов’язаний винести його на розгляд парламенту.

За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо спікер цього не зробить, то фракція ставитиме питання про його відсторонення від ведення засідань.

Він зауважив, що, згідно з положеннями законодавства, А.ЯЦЕНЮК зобов’язаний поставити це питання на розгляд парламенту протягом 10 днів.

На уточнююче запитання, коли спливає цей термін, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Вони вже минули».

Як повідомляв УНІАН, 20 червня у парламенті було зареєстровано проект постанови Верховної Ради, який передбачає розгляд питання про відповідальність Кабінету міністрів України. Зареєстрований він більш ніж 150 депутатами – членами парламентської фракції Партії регіонів.