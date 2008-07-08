Ющенко з дружиною поїхали до Австрії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО відбув з офіційним візитом до Республіки Австрія.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із Президентом Австрії Хайнцем ФІШЕРОМ і федеральним канцлером Альфредом ГУЗЕНБАУЕРОМ.

Також глава Української держави відвідає австрійський парламент, де зустрінеться з його головою Барбарою ПРАММЕР.

Під час зустрічей сторони планують обговорити широкий спектр питань двостороннього політичного, економічного, культурного співробітництва, співпраці на регіональному рівні, актуальні проблеми міжнародного характеру.

У складі офіційної делегації - міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» Євген ЧЕРВОНЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.