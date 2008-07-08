Пірати планують вивезти українців на берег - строк ультиматуму закінчився

Учора, 7 липня, завершився строк ультиматуму сомалійських піратів щодо викупу моряків-заручників з судна «Леманн Тімбер», серед яких четверо українців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

7 липня під час телефонної розмови з Омбудсманом капітан корабля «Леманн Тімбер» Валентин БАРТАШОВ повідомив, що сомалійські пірати вже не вірять у можливість отримання викупу від судновласника у зазначений термін і планують вивезти екіпаж судна на берег.

Стан здоров’я моряків залишається тяжким.

Телефонний зв’язок піратами жорстко контролюється – вони вимагають вести всі перемовини виключно англійською мовою, зрозумілою для окремих «солдат Сомалі», як вони самі себе називають.

Як повідомляв УНІАН, сомалійські пірати з 28 травня утримують в Аденській затоці німецьке судно „Леманн Тімбер”, до складу екіпажу якого входять четверо громадян України.

2 липня речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, посилаючись на джерела інформації з антикризового штабу зі звільнення заручників, який знаходиться у Гамбурзі і проводить переговори з піратами, повідомив, що власник судна „Леманн Тімбер” та сомалійські пірати досягнули домовленості щодо суми викупу за заручників-членів екіпажу, серед яких четверо українців.