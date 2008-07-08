У БЮТ закликають прийняти бюджет - і "займайтеся політиканством на здоров’я"

Фракція Блоку Юлії Тимошенко наполягає на ухваленні парламентом цього тижня змін до державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Крім того, за його словами, фракція БЮТ наполягає на ухваленні пакету соціальних законопроектів.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що всі інші ініціативи, зокрема фракцій меншості, є нічим іншим як політиканством.

«Давайте ухвалимо бюджет і соціальні закони, а потім займайтеся політиканством на здоров’я», - сказав І.КИРИЛЕНКО.