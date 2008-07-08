Фури взяли в облогу Київ: водії пікетують Черновецького

Близько 500-600 членів Асоціації міжнародних перевізників зараз пікетують будівлю Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції протестують проти заборони КМДА на в`їзд великовантажних автомобілів у Київ.

Представники асоціації, зокрема, тримають плакати з вимогами: «Рівні умови українським і іноземним перевізникам», «Україна – транзитна держава, а не князівство Черновецького» тощо.

Як повідомив у коментарі УНІАН член страйкового комітету АсМАП Валерій ЧЕРНЕНКО, до протестуючих поки не вийшов ніхто з КМДА. На запитання, до котрої години планується проводити акцію, він сказав, що акція безстрокова.

«Якщо доведеться, ночуватимемо, напевно, підженемо сюди автомобілі, щоб було де ночувати», - зазначив він.

За даними В.ЧЕРНЕНКА, під стінами КМДА зібралися від 500 до 1000 чоловік.

«У нас основні люди стоять на трасах сьогодні, ми плануємо, у разі продовження акції, перевезти сюди водіїв, які там, це буде близько 5 тисяч осіб. Ну, і зараз їдуть ще з різних регіонів люди для того, щоб взяти участь у цій акції», - зазначив він.

За даними учасників акції, через те, що машини зупинені на підходах до Києва, утворилися затори на підходах до міста на Одеській трасі, Харківському шосе, Житомирській трасі, у бік Ірпеня і т.д. При цьому В.ЧЕРНЕНКО зазначив, що машини стоять в два ряди, але поки що не блокують руху, залишаючи одну смугу для проїзду.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня АсМАП заявила, що на 8 липня запланована масштабна акція протесту в Києві. Планувалося проводити мітинги і демонстрації під стінами Кабміну, Мінтрансу і КМДА. Крім того, на під`їздах до Києва планувалося проводити акції з участю автомобілів.

Як пояснив голова страйкового комітету АсМАП Сергій ЧАЛИЙ, «8 числа ми до Києва не заїдемо, і не заїдемо взагалі, поки наші питання не будуть вирішені». За його словами, перевізники розраховують не тільки на переговори з владою, але й на підписання відповідних домовленостей, зокрема, меморандуму з урядом. При цьому очікувалося, що акцію підтримає більшість перевізників з усіх регіонів України, а також Всеукраїнська асоціація автоперевізників.

Перевізники, зокрема, вимагають скасувати розпорядження КМДА щодо заборони в`їзду до Києва вдень вантажного транспорту, делегувати АсМАП повноваження з розподілу дозволів на міжнародні перевезення, забезпечити виконання умови з ЄС про спрощене оформлення віз. Також перевізники вимагають скасувати рішення Держмитслужби про введення вексельної форми розрахунків при оформленні автомобілів, привести до європейських норм порядок проходження в пунктах пропуску через кордон, повернутися до нульової ставки оподаткування перевезень по Україні, встановити нульову ставку на ввезення нових тягачів, вантажних автомобілів і напівпричепів тощо.

Вчора, 7 липня, член ради АсМАП, член страйкового комітету асоціації Валерій ЧЕРНЕНКО повідомив, що АсМАП відмовилася від пікетування Кабінету міністрів України 8 липня, як це передбачалося раніше, і пікетуватиме тільки Київську міську державну адміністрацію.