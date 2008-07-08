Балога написав заяву про вступ до Єдиного Центру

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА написав заяву про вступ до політичної партії "Єдиний Центр".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Єдиного Центру".

Як зазначив з цього приводу В.БАЛОГА, він беззастережно вірить в цю політичну силу. "Її прагнення, енергія і рух спрямовані у завтрашній день. "Єдиний Центр" – це об’єднання різних людей на зрозумілій і чіткій ідеологічній основі. Її вектор україноцентричний, її пріоритети національні, а діяльність – чесна і відкрита", йдеться у заяві глави Секретаріату Президента з приводу вступу до "Єдиного Центру".

В.БАЛОГА називає "Єдиний Ццентр" політичною силою з новою якістю демократичного базису, справжньою ідеологією та відповідальністю, піднесеною в ранг обов’язку. "Переконаний: це принципово інша, сучасна й адекватна пропозиція сьогодення, з широкою перспективою зміцнення та розвитку", - сказав він.

За словами В.БАЛОГИ, "необхідність у формуванні такої політичної сили виникла давно, принаймні відтоді, як у партійних лавах демократів утворилося багато тріщин і розломів. Під загрозою повної дискредитації, суспільної зневіри та поступового політичного забуття опинилася сама демократична ідея. Дуже тривожним дзвінком стали для мене останні вибори в Києві".

"Єдиний Центр" – це конструктивна альтернатива. Вона не має мети підкорення і узурпації демократичної ідеї, монопольного панування на цьому фланзі. Навпаки, моделлю політичного співжиття пропонується продуктивна конкуренція, змагання концепцій і програм. "Єдиний Центр" вперше у вітчизняній політичній практиці запроваджує механізм політичної відповідальності за втілення проголошеного курсу", - наголосив В.БАЛОГА.

Він запевнив, що «Єдиний центр» усвідомлено поділяє програму дій Президента України Віктора ЮЩЕНКА та всіляко сприятиме главі держави в її втіленні. "Ми – однодумці Президента, наші цілі – спільні", - додав він.

В.БАЛОГА підкреслив, що "ми також бачимо своїх партнерів по демократичному табору". Насамперед, за його словами, "це "Народний Союз Наша Україна”, демократична сутність якої була не раз перевірена у складних випробуваннях і запеклих баталіях. Запрошуємо всіх “нашоукраїнців” до діалогу та співпраці".

"Єдиний центр" розраховує також на плідні взаємини з усіма політичними силами, які діють в інтересах людини, суспільства та Української держави, підкреслив він.