Балога написав заяву про вступ до Єдиного Центру
Глава СП запросив нашоукраїнців до співпрці
Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА написав заяву про вступ до політичної партії "Єдиний Центр".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Єдиного Центру".
Як зазначив з цього приводу В.БАЛОГА, він беззастережно вірить в цю політичну силу. "Її прагнення, енергія і рух спрямовані у завтрашній день. "Єдиний Центр" – це об’єднання різних людей на зрозумілій і чіткій ідеологічній основі. Її вектор україноцентричний, її пріоритети національні, а діяльність – чесна і відкрита", йдеться у заяві глави Секретаріату Президента з приводу вступу до "Єдиного Центру".
В.БАЛОГА називає "Єдиний Ццентр" політичною силою з новою якістю демократичного базису, справжньою ідеологією та відповідальністю, піднесеною в ранг обов’язку. "Переконаний: це принципово інша, сучасна й адекватна пропозиція сьогодення, з широкою перспективою зміцнення та розвитку", - сказав він.
За словами В.БАЛОГИ, "необхідність у формуванні такої політичної сили виникла давно, принаймні відтоді, як у партійних лавах демократів утворилося багато тріщин і розломів. Під загрозою повної дискредитації, суспільної зневіри та поступового політичного забуття опинилася сама демократична ідея. Дуже тривожним дзвінком стали для мене останні вибори в Києві".
"Єдиний Центр" – це конструктивна альтернатива. Вона не має мети підкорення і узурпації демократичної ідеї, монопольного панування на цьому фланзі. Навпаки, моделлю політичного співжиття пропонується продуктивна конкуренція, змагання концепцій і програм. "Єдиний Центр" вперше у вітчизняній політичній практиці запроваджує механізм політичної відповідальності за втілення проголошеного курсу", - наголосив В.БАЛОГА.
Він запевнив, що «Єдиний центр» усвідомлено поділяє програму дій Президента України Віктора ЮЩЕНКА та всіляко сприятиме главі держави в її втіленні. "Ми – однодумці Президента, наші цілі – спільні", - додав він.
В.БАЛОГА підкреслив, що "ми також бачимо своїх партнерів по демократичному табору". Насамперед, за його словами, "це "Народний Союз Наша Україна”, демократична сутність якої була не раз перевірена у складних випробуваннях і запеклих баталіях. Запрошуємо всіх “нашоукраїнців” до діалогу та співпраці".
"Єдиний центр" розраховує також на плідні взаємини з усіма політичними силами, які діють в інтересах людини, суспільства та Української держави, підкреслив він.