БЮТ заблокував трибуну і президію ВР
12:10, 08 липня 2008Політика
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Депутати стільцями підперли двері
Депутати фракції Блоку Юлії Тимошенко заблокували трибуну і президію Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, біля трибуни і президії ВР зараз перебувають близько тридцяти народних депутатів цієї політичної сили.
Депутати стільцями підперли двері, через які голова Верховної Ради України заходить до сесійної зали.
Причини блокування наразі невідомі.
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