БЮТ заблокував трибуну і президію ВР

Депутати фракції Блоку Юлії Тимошенко заблокували трибуну і президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, біля трибуни і президії ВР зараз перебувають близько тридцяти народних депутатів цієї політичної сили.

Депутати стільцями підперли двері, через які голова Верховної Ради України заходить до сесійної зали.

Причини блокування наразі невідомі.