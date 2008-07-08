Шкіль пояснив, чому БЮТ заблокував Раду

12:30, 08 липня 2008
Політика
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Фракція назвала умову

Фракція БЮТ блокує трибуну парламенту, оскільки наполягає на розгляді у Верховній Раді змін до Держбюджету і пакету соціальних законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат (фракція БЮТ) Андрій ШКІЛЬ.

За його словами, розгляд змін до Держбюджету є першочерговим, тому фракція і надалі блокуватиме трибуну, поки це питання не буде розглянуте.

 

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