Шкіль пояснив, чому БЮТ заблокував Раду

Фракція БЮТ блокує трибуну парламенту, оскільки наполягає на розгляді у Верховній Раді змін до Держбюджету і пакету соціальних законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат (фракція БЮТ) Андрій ШКІЛЬ.

За його словами, розгляд змін до Держбюджету є першочерговим, тому фракція і надалі блокуватиме трибуну, поки це питання не буде розглянуте.