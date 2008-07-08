Жванія стверджує, що витратив на Ющенка $40 мільйонів живих грошей

Нашоукраїнець Давид Жванія заявив, що він особисто на Ющенка (на всі передвиборчі кампанії) витратив «мільйонів 40 доларів» «живих грошей».

У інтерв`ю Українській правді політик уточнив, що в цю суму він включає витрачені гроші і так званий втрачений прибуток «від бізнесу через перебування в опозиції». «Багато інвестиційних проектів, які були мною запущені, по суті було знищено», - додав Жванія.

Зокрема, парламентська компанія Нашої України в 2002 році, як стверджує Жванія, коштувала йому «9 або 10 мільйонів доларів. Хоча рішення балотуватися далося мені насилу, – тут же додав нашоукраїнець, - тому що в самий хлібний час довелося з бізнесу піти в політику. І від цього рішення нічого доброго бізнес не придбав, тільки постраждав».