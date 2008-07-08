Яценюк закрив засідання ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закрив сьогоднішнє засідання Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, спікер повідомив, що завтра о 10.00 розпочнеться засідання керівників фракцій парламенту.

«Політичного компромісу немає», – сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, перед закриттям засідання у парламенті двічі оголошувалася перерва. Сьогодні ВР не розглядала жодного законопроекту. Під час сесійного засідання виступили лише представники фракцій із заявами.

Під час другої оголошеної перерви фракція БЮТ заблокувала трибуну і президію парламенту, а також урядову ложу.

Голова ВР зайшов до сесійної зали через двері, розташовані навпроти президії, і оголосив про закриття сьогоднішнього пленарного засідання з трибуни парламенту.