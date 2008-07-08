Ющенко поскаржився на Тимошенко до Конституційного суду

7 липня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента щодо відповідності Конституції України (конституційності) розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» від 11 лютого 2008 року №261.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Також КС 7 липня отримав подання глави держави щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Кабінету міністрів України «Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка» від 16 січня 2007 року №35 та «Про затвердження Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка» від 14 березня 2007 року №443.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційні подання передані на вивчення до Секретаріату КСУ.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Президент знову зупинив дію розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Також того ж дня В.ЮЩЕНКО зупинив і дію постанов уряду, якою Київський національний університет імені Тараса Шевченка підпорядковувався Кабінету міністрів України.