БЮТ зараз вирішить, чи заночує під трибуною ВР

Фракція Блоку Юлії Тимошенко блокуватиме трибуну парламенту до того часу, поки першим питанням не будуть розглянуті зміни до Держбюджету.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що БЮТ пішов на поступки і зняв з розгляду всі політичні питання, які викликають протистояння у сесійній залі. Натомість БЮТ наполягатиме на розгляді змін до Держбюджету.

За його словами, БЮТ погоджується з тим, що відповідний проект закону має пройти ретельний розгляд у комітетах, щоб були враховані всі пропозиції політичних сил. «Але до того часу, поки не буде поставлений бюджет, ми будемо блокувати трибуну». – сказав І.КИРИЛЕНКО. За його словами, тільки після цього нехай інші політичні сили вимагають розгляду резолюцій про висловлення недовіри уряду.

І.КИРИЛЕНКО також запевнив, що такими своїми діями БЮТ в жодному разі не домагається проведення позачергових виборів до ВР. «Дострокові вибори – це найгірший варіант», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи буде БЮТ блокувати трибуну ВР і вночі, І.КИРИЛЕНКО зазначив, що зараз відбудеться засідання фракції, на якому буде ухвалюватися відповідне рішення. «Ми розуміємо, що маємо справу не з простаками», - сказав він.