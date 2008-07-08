БЮТ зараз вирішить, чи заночує під трибуною ВР
Кириленко назвав умову розблокування
Фракція Блоку Юлії Тимошенко блокуватиме трибуну парламенту до того часу, поки першим питанням не будуть розглянуті зміни до Держбюджету.
Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
Він зазначив, що БЮТ пішов на поступки і зняв з розгляду всі політичні питання, які викликають протистояння у сесійній залі. Натомість БЮТ наполягатиме на розгляді змін до Держбюджету.
За його словами, БЮТ погоджується з тим, що відповідний проект закону має пройти ретельний розгляд у комітетах, щоб були враховані всі пропозиції політичних сил. «Але до того часу, поки не буде поставлений бюджет, ми будемо блокувати трибуну». – сказав І.КИРИЛЕНКО. За його словами, тільки після цього нехай інші політичні сили вимагають розгляду резолюцій про висловлення недовіри уряду.
І.КИРИЛЕНКО також запевнив, що такими своїми діями БЮТ в жодному разі не домагається проведення позачергових виборів до ВР. «Дострокові вибори – це найгірший варіант», - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи буде БЮТ блокувати трибуну ВР і вночі, І.КИРИЛЕНКО зазначив, що зараз відбудеться засідання фракції, на якому буде ухвалюватися відповідне рішення. «Ми розуміємо, що маємо справу не з простаками», - сказав він.