Посол Франції відкидає звинувачення у невиконанні угоди з Україною

Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН відкидає звинувачення щодо невиконання Угоди про спрощення візового режиму між Україною і Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.-П.ВЕЗІАН заявив сьогодні на презентації з нагоди початку головування Франції в ЄС. Він, зокрема, відповів на запитання журналістів стосовно збільшення скарг від українських громадян щодо складності і неорганізованості процесу отримання віз у європейських посольствах.

“У мене складається враження, що ситуація з цього питання нагнітається штучно, і йдеться про певну організовану кампанію. Стосовно посольства Франції, хочу запевнити, що не маємо ніяких особливих проблем з видачею віз і намагаємося максимально щиро виконувати положення Угоди про спрощення візового режиму. Зокрема, ми охоче видаємо багаторазові візи – якщо на це не існує адекватних заперечень. При чому робимо це оперативно – у день подачі документів”, - зазначив посол Франції.

Він також зауважив, що іноді багато часу вимагає відпрацювання візових анкет. “Це є об’єктивні технологічні особливості”, - зазначив Ж.-П.ВЕЗІАН.

Водночас, присутній на презентації голова Представництва Європейської комісії в Україні Ієн БОУГ зауважив, що “тлумачення термінів “спрощення” і “лібералізація” візового режиму є різним. “З огляду на Україну, йдеться лише про “спрощення”, - підсумував І.БОУГ.

Як повідомляв УНІАН, Угода про спрощення візового режиму між Україною і ЄС була підписана 18 червня 2007 року в Люксембурзі.