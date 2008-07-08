Для відставки Тимошенко голоси є із запасом?

У парламенті достатньо голосів для відправки уряду у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам заявив народний депутат України Михайло ЧЕЧЕТОВ (фракція Партії регіонів).

«Ми - серйозна політична сила, і ніколи б не почали цю багатоходову шахову політичну комбінацію, якби не були впевнені в успішному її завершенні», - підкреслив М.ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, у Верховній Раді «голоси є, і з великим запасом» для того, щоб відправити уряд у відставку.

М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що якби в опозиції не було достатньої кількості голосів, представники фракції Блоку Юлії Тимошенко сьогодні б не блокували трибуну парламенту. «Депутати тут трибуну обійматимуть, а міністри - крісла, тому що скоро потрібно йти», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ, додавши, що «вони сьогодні ночуватимуть тут, а міністри спатимуть, обійнявшись із кріслами, і сльозу пускатимуть на крісла, тому що скоро доведеться йти».

М.ЧЕЧЕТОВ закликав уряд піти у відставку.

“Не вийшло – не завжди виходить, ну не та програма, може, хороша програма, але не для тієї країни, може, й хороший уряд, але не для тієї країни», - сказав він. При цьому депутат додав: «Ну не співпало так, зірки на небі не так, карти не ті випали, не мучте країну, і підіть».

На запитання журналістів, хто ще підтримує відставку уряду, М.ЧЕЧЕТОВ відповів: «У парламенті дуже багато розсудливих людей, які мислять державними категоріями, а не дивляться на оцінку у зв`язку зі своєю партійною приналежністю».

На уточнююче запитання, які все ж таки фракції можуть підтримати відставку уряду, М.ЧЕЧЕТОВ ухилився від відповіді. «Ви всі дивилися фільм «Сімнадцять миттєвостей весни», і про Штірлиця дізналися тільки зараз. А якби Штірлиць розповів під час війни, що він робитиме, то не було б 9 травня – Дня Перемоги», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстрований проект постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”, внесений, зокрема, народним депутатом України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракція Партії регіонів). Проектом постанови передбачено прийняти резолюцію про недовіру Кабінету міністрів.

Сьогодні представники фракції БЮТ заблокували трибуну парламенту, і спікер був вимушений закрити засідання ВР.

В інтерв`ю журналістам народний депутат (фракція БЮТ) Андрій ШКІЛЬ повідомив, що БЮТ блокував трибуну з вимогою розглянути у Верховній Раді зміни до держбюджету і пакет соціальних законопроектів.