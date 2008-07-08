Тимошенко в Кабміні немає: вона на "таємних" консультаціях
14:52, 08 липня 2008Політика
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Пинзеник не сказав, де і з ким
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету завтра планує розглянути законопроект про зміни до державного бюджету 2008 року, поданого урядом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на селекторній нараді з губернаторами повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, який веде цю нараду.
Він також повідомив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка збиралася провести селекторну нараду, не змогла на ній бути присутньою, оскільки в даний момент проводить консультації. При цьому він не уточнив де, з ким і з якого питання.
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