Тимошенко в Кабміні немає: вона на "таємних" консультаціях

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету завтра планує розглянути законопроект про зміни до державного бюджету 2008 року, поданого урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на селекторній нараді з губернаторами повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, який веде цю нараду.

Він також повідомив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка збиралася провести селекторну нараду, не змогла на ній бути присутньою, оскільки в даний момент проводить консультації. При цьому він не уточнив де, з ким і з якого питання.