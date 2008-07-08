Яценюк: скоріше за все, політичні баталії перенесуть на вересень

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що вирішення політичної кризи буде перенесено на осінь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав, виступаючи на конференції «ЗМІ і законодавча влада – регіональний вимір» в Києві.

«Скоріше за все, компромісу не буде і політичні баталії перенесуть на вересень», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, це єдиний реальний сценарій, який є на сьогодні.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні в державі спостерігається одне з найбільш гострих протистоянь за всю історію незалежності України.

При цьому він зазначив, що сьогоднішня ситуація в парламенті є наслідком політичної реформи 2004 року. За його словами, як зміни до Конституції «впопихах» були ухвалені, така ситуація і є на сьогоднішній день.

Голова ВР підкреслив, що на сьогоднішній день «більшості немає ні в кого», і тому склалася патова ситуація.

Кажучи про сьогоднішній розвиток подій у ВР, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що голоси за відставку є, а голосів за зміни до бюджету немає. Він додав, що сьогодні представники БЮТ заблокували трибуну, вимагаючи ухвалення змін до бюджету, оскільки не хочуть передавати 30 млрд. грн. бюджетних коштів наступному уряду. Однак, разом з тим А.ЯЦЕНЮК зауважив, що нового уряду на сьогодні не буде, оскільки не буде нової коаліції.