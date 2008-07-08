У штабі не підтвердили передачу піратам викупу за українських моряків

Операція зі звільнення захоплених піратами заручників у Сомалі йде по плану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України із посиланням на Генеральне консульство України в Гамбурзі, про це повідомив керівник антикризового штабу, який керує операцією.

Водночас штаб не підтверджує оприлюднене окремими вітчизняними ЗМІ повідомлення про передачу піратам у першій половині дня 8 липня викупу та звільнення членів екіпажу і судна.

Генконсульство України в Гамбурзі продовжує підтримувати постійний контакт з антикризовим штабом. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня, завершився строк ультиматуму сомалійських піратів щодо викупу моряків - заручників з судна «Леманн Тімбер», серед яких четверо українців. Це німецьке судно пірати утримують в Аденській затоці з 28 травня.

Як повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, 7 липня під час телефонної розмови з Омбудсманом капітан корабля «Леманн Тімбер» Валентин БАРТАШОВ повідомив, що сомалійські пірати вже не вірять у можливість отримання викупу від судновласника у зазначений термін і планують вивезти екіпаж судна на берег.

Стан здоров’я моряків залишається тяжким.

Телефонний зв’язок піратами жорстко контролюється – вони вимагають вести всі перемовини виключно англійською мовою, зрозумілою для окремих «солдат Сомалі», як вони самі себе називають.

2 липня речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, посилаючись на джерела інформації з антикризового штабу зі звільнення заручників, який знаходиться у Гамбурзі і проводить переговори з піратами, повідомив, що власник судна „Леманн Тімбер” та сомалійські пірати досягли домовленості щодо суми викупу за заручників.