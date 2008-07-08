Яценюк підозрює, що Балога пролетить
Спікер оцінює шанси Єдиного Центру
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що нові політичні проекти мають мало шансів отримати підтримку виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на конференції «ЗМІ і законодавча влада – регіональний вимір».
Відповідаючи на запитання одного з учасників конференції, наскільки вагомими є шанси нової політичної партії «Єдиний центр» у найближчому політичному майбутньому, А.ЯЦЕНЮК сказав, що зараз будь-якій новій політичній силі дуже складно буде отримати підтримку виборців.
На його думку, переважна більшість нових політичних сил є технологічними проектами. Натомість серйозні політичні партії та блоки мають спиратися на людей і на ідеологію.
Водночас А.ЯЦЕНЮК зазначив, що така ситуація в українській політиці має змінитися, оскільки сьогодні суспільство вже не влаштовують нинішні політичні лідери.
Голова ВР прогнозує, що через п’ять років українська «політична палітра» суттєво зміниться.