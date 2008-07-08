Яценюк підозрює, що Балога пролетить

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що нові політичні проекти мають мало шансів отримати підтримку виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на конференції «ЗМІ і законодавча влада – регіональний вимір».

Відповідаючи на запитання одного з учасників конференції, наскільки вагомими є шанси нової політичної партії «Єдиний центр» у найближчому політичному майбутньому, А.ЯЦЕНЮК сказав, що зараз будь-якій новій політичній силі дуже складно буде отримати підтримку виборців.

На його думку, переважна більшість нових політичних сил є технологічними проектами. Натомість серйозні політичні партії та блоки мають спиратися на людей і на ідеологію.

Водночас А.ЯЦЕНЮК зазначив, що така ситуація в українській політиці має змінитися, оскільки сьогодні суспільство вже не влаштовують нинішні політичні лідери.

Голова ВР прогнозує, що через п’ять років українська «політична палітра» суттєво зміниться.