Болгарія закрила своє консульство в Донецьку

Республіка Болгарія закрила своє Почесне Консульство в Донецьку, яке функціонувало з 2002 року.

Про це заявив сьогодні на зустрічі з Донецьким міським головою Олександром ЛУК’ЯНЧЕНКОМ консул Болгарії Микола ЮРУКОВ, повідомивши, що в Болгарії немає фінансової можливості далі утримувати своє представництво в Донецьку.

"Ми прийняли, справді, важке рішення зі скорочення консульства в Донецьку. Я хотів би, щоб ви нас зрозуміли, бо немає фінансової можливості. Уряд Болгарії не може підтримувати одразу три місії в Україні, все залежить від грошей, - пояснив консул. - Тому Болгарська держава вирішила підтримувати посольство Республіки Болгарія в місті Києві і Генеральне Консульство в Одесі".

Н.ЮРУКОВ відзначив, що "потрібно багато грошей виділити для того, щоб ми відповідали високим вимогам Шенгена, як у питаннях безпеки приміщень, так і в інших".

За його словами, в Донецьку їх консульство відкривало по 10-15 віз на день, але "цього було замало, потрібно оформляти бодай по 100 віз на день".

Н.ЮРУКОВ подякував меру Донецька за те, що "було надано дуже добрі умови для роботи, що розуміли нас, що ми оренду для Консульства платили символічну".

"Уряд Болгарії прийняв поспішне рішення про закриття консульства, думаю, що це тимчасове рішення", - сказав у відповідь О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. Він подарував консулу на згадку про Донецьк сувенір, який символізує шахтарське місто – кришталеву троянду, а консул у свою чергу – книгу про Болгарію і сувенірний флакон болгарської трояндової олії.