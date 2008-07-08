Черновецький не збирається йти на поступки автоперевізникам

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що не дозволить автоперевізникам використовувати методи шантажу та тиску, спрямовані проти інтересів і здоров`я мільйонів киян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це мер столиці заявив сьогодні, коментуючи пікет міжнародних автоперевізників будівлі КМДА.

«Ми обмежили з 1 червня проїзд великовантажних автомобілів вулицями Києва для того, щоб знизити кількість заторів і зменшити аварійність на дорогах столиці. І вже за місяць маємо помітні результати – кількість ДТП за участю вантажівок знизилася на 15%. Сотні тисяч киян, запізнившись на роботу через обмежений проїзд громадського транспорту, зумовленого мітингом автоперевізників, будуть свідками того, як транзитні перевізники, які приїхали з інших міст, намагаються методом шантажу змусити київську владу поступитися інтересами киян», – наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Київ, як і будь-який мегаполіс, страждає від вихлопних газів. А це не просто негативний вплив на екологію міста, це ще і завдавання шкоди здоров`ю мільйонів киян. І коли щодня вулицями столиці проїжджають близько 12-13 тисяч величезних машин, то цими газами дихають не власники компаній-автоперевізників, а ми з вами», – підкреслив Київський міський голова.

Мер столиці зазначив, що в ході впровадження обмеження проїзду транзитних великовантажних автомобілів, столична влада вжила заходів у межах своєї компетенції і виключно в рамках закону.

«Уряд загрався у політику, що заважає сьогодні вирішувати низку стратегічних питань, які можуть вплинути на поліпшення життя пересічного киянина. Вже кілька років іде дискусія про необхідність будівництва кільцевої дороги навколо Києва, якою в обхід столиці можна було б направити транзитні транспортні потоки. Проте, розмови про її необхідність не підкріплюються фінансуванням з державного бюджету, хоча це будівництво знаходиться в компетенції держави. І коли прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє золоті гори автоперевізникам, менше за все вона думає про інтереси та здоров`я мільйонів киян», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. З 1 червня, відповідно до розпорядження Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, введено обмеження на в`їзд у столицю великовантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00. Відтепер в часи пік вантажівки взагалі не в`їжджатимуть в місто. З 10-ї до 17-ї години в`їзд дозволений лише великовантажним авто з позначкою «TIR».

Сьогодні близько 500-600 членів Асоціації міжнародних перевізників пікетують будівлю Київської міської державної адміністрації.

Крім того, на підходах до Києва стоять вантажівки, за різними даними, від 3 до 5 тис.

Зокрема, від КМДА перевізники вимагають скасувати розпорядження щодо заборони на в`їзд до Києва вдень вантажного транспорту.

7 липня член страйкового комітету АсМАП Валерій ЧЕРНЕНКО повідомив, що АсМАП відмовилася від пікетування Кабінету міністрів України 8 липня, як це передбачалося раніше, і пікетуватиме тільки Київську міську державну адміністрацію. За його словами, всі необхідні нормативні документи планується затвердити цієї середи, 9 липня, на засіданні уряду.

Серед вимог до уряду - делегувати АсМАП повноваження з розподілу дозволів на міжнародні перевезення, забезпечити виконання умови з ЄС про спрощене оформлення віз. Також перевізники вимагають скасувати рішення Держмитслужби про впровадження вексельної форми розрахунків при оформленні автомобілів, привести до європейських норм порядок проходження в пунктах пропуску через кордон, повернутися до нульової ставки оподаткування перевезень по Україні, встановити нульову ставку на ввезення нових тягачів, вантажних автомобілів і напівпричепів, вирішити питання зі зростанням цін на паливо тощо.