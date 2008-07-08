Яценюк каже, що ВР стає все більше схожою на спеціальну лікарню

Спікер Арсеній Яценюк заявляє, що може як керівник парламенту впливати на розв’язання політичної кризи лише шляхом переконання політиків у необхідності компромісу.

Про це він сказав, вдповідаючи на питання, як би він діяв, якби мав важелі впливу на політиків для виходу з кризи.

"У голови парламенту нема жодного свого народного депутата. З одного боку, це добре, а з іншого боку – це проблема, тому що фактично він має можливість йти тільки шляхом переконань", - сказав Яценюк.

"Але у мене вже скоро закінчиться лексика і словниковий запас, бо я 8 місяців переконую і фактично кожен раз повинен додумувати щось нове", - додав він.

Водночас Яценюк зазначив, що бореться "з собою, щоб не звикнути до блокування трибуни".

"Відсутність політичної культури і політичної зрілості призводить до того, що єдиний засіб боротьби – це блокування парламенту. І я з собою борюся, щоб я сам з цим не змирився. Ви знаєте, що коли перебуваєш постійно в тому самому середовищі, то ти починаєш дивитися на речі так само, як і ті, хто перебуває там же 10 років. Не хочеться проводити аналогії зі спеціальними лікарнями, бо там таке саме відбувається", - сказав він.

За словами Яценюка, простіше за все для нього у цій ситуації було б "все кинути".

"Якщо місце кращим, я буду першим, хто поступиться цим місцем. Якщо місце гіршим – то, вибачте, вони вже керували", - сказав він.

Українська правда