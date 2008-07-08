Чорновіл розповів, що таке ширка по-шведськи

Регіонал Тарас Чорновіл в інтерв`ю “Столичним новостям” заявив, що на сьогоднішній день жоден з можливих сценаріїв розвитку подій не є абсолютно очевидним.

«Ми бачимо, що ніхто серйозно не готовий до дострокових виборів», - сказав політик. На його думку, всі розуміють, що краще від цього не стане. «Другий варіант — збереження і діяльність нинішньої коаліції і цього уряду. Вважаю, що буде якась пролонгація, і вони ще небагато проіснують. Це не така швидка справа. Потрібно почекати остаточного розпаду коаліції».

От тоді, заявив Чорновіл, і виникне альтернатива...

«Ось всі говорять про так звану ширку. Тут є один нюанс. На шведській мові «ширка» означає «церкву». І тут можна сказати по аналогії з фільмом Абуладзе «Покаяння»: «Навіщо потрібна дорога, якщо вона не веде до храму?» У нас якось звикли асоціювати «ширку» з тим, що кому звично. Тобто той, хто «ширяється», той і думає про «ширку», як про наркотик, а той, хто до церкви ходить і небагато іноземні мови вивчає, той думає про «ширку» в шведському варіанті...»