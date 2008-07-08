Політолог: скандали навколо Кернеса "добивають" рейтинг Януковича
Чому однопартійці мовчать?
Керівництво Партії регіонів має обнародувати свою позицію щодо діяльності секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.
Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому агентству УНІАН.
Зокрема, експерт заявив, що «останнім часом Г.КЕРНЕС особливо активізувався в плані своєї публічної скандальної діяльності», і що «на думку багатьох спостерігачів і простих харків`ян, постійні скандали, що супроводжують Г.КЕРНЕСА, просто «добивають» рейтинг партії Віктора ЯНУКОВИЧА в столиці Слобожанщини».
Тому, заявляє О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, виникає закономірне питання: «Чи знають керівники ПР про імідж свого однопартійця, і якщо знають, то чому мовчать?».
На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, в даній ситуації для представників ПР «було б логічним публічно висловити своє ставлення до Г.КЕРНЕСА, і якщо воно виявиться позитивним, то взяти на себе відповідальність за цього діяча».