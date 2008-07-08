Яценюк похвалився, що може 8 годин не вставати з одного місця

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк переконаний, що метою намірів обрати віце-спікерів є його відставка.

Про це Яценюк сказав, відповідаючи на запитання регіональних ЗМІ у вівторок, пише Українська правда.

"Ви не думайте про те, що хтось хоче допомагати (голові ВР в його діяльності в парламенті). Треба обрати заступників спікера, щоб було кому поставити питання про відставку голови Верховної Ради", - сказав він.

На переконання Яценюка, "все це робиться для того, щоб завершити процес політичної змови".

Він додав, що "вже змучився просити, щоб дали заступників" і припустив, що нині певні політичні сили шукають слушного моменту, щоб порушити питання про відставку голови ВР "на тлі можливої відставки уряду".

"Якщо хтось думає, що я до останнього триматимуся за своє крісло, як окремі класики нашого парламенту, то вони глибоко помиляються", - сказав Яценюк, нагадавши, що забезпечить голосування щодо зміни керівництва ВР, як і обіцяв раніше.

На запитання, як йому працюється самому без заступників у президії, він відповів:

"Я перебрав один з елементів досвіду Маргарет Тетчер. Я можу сидіти на одному місці вісім годин і нікуди не вставати".