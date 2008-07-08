Симоненко назвав умови голосування за відставку Тимошенко

Голосування депутатів за висловлення недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО буде доцільним, якщо парламент заслухає звіт Кабінету міністрів і фракції заявлять про готовність створити нову коаліцію та взяти на себе політичну відповідальність за формування та роботу нового уряду.

Про це йдеться у заяві лідера фракції Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА, розміщеній на сайті КПУ.

П.СИМОНЕНКО переконаний, що ““помаранчева” команда на чолі з ЮЩЕНКОМ остаточно і безповоротно себе дискредитувала”.

Водночас він наголосив, що відставка уряду без формування нової коаліції створить передумови розпуску Верховної Ради і призведе до знищення парламентаризму.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстрований проект постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”, внесений, зокрема, народним депутатом України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракція Партії регіонів). Проектом постанови передбачено прийняти резолюцію про недовіру Кабінету міністрів.

Сьогодні на пленарному засіданні парламенту фракція Партії регіонів наполягала на розгляді даного питання.