Антинатівські зусилля КПУ в Одесі названо "цирковими трюками"

Активісти КПУ збираються розгорнути на околиці смт Чорноморське Комінтернівського району Одеської області нове наметове містечко противників НАТО і проведення міжнародних навчань «Сі-Бриз-2008» на полігоні 28-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомив журналістам перший секретар Одеського обласного комітету Компартії України Євген ЦАРКОВ.

У свою чергу голова облдержадміністрації Микола СЕРДЮК, коментуючи зусилля ПСПУ і КПУ, зазначив, що «їх політичні акції проти міжнародних навчань «Сі-Бриз-2008» більше схожі на циркові трюки».

«Якщо найвищі органи державного управління і парламент України ухвалили рішення про проведення навчань «Сі-Бриз-2008», - наголосив одеський губернатор, - то вести будь-які дискусії на території Одеської області на цю тему просто недоцільно».

Він нагадав, що представники ПСПУ, наприклад, взагалі не обрані до складу Верховної Ради, проте «це зовсім не означає, що на її членів не розповсюджуються вимоги постанов парламенту і прийнятих ним законів».

Нагадаємо, 3 липня Одеський окружний адміністративний суд заборонив проведення публічних акцій на підтримку або проти міжнародних військових навчань „Сі-бриз-2008” після сутички між учасниками акції „Україна за НАТО!”, які 29 червня розгорнули наметове містечко неподалік від смт Чорноморське Комінтернівського району, і активістами Партії прогресивних соціалістів України, які почали розгортати намети пізніше - 1 липня.

На виконання рішення суду до 18.00 7 липня наметове містечко ПСПУ поряд з військовим полігоном було демонтоване.