Росія вживе військових заходів через розміщення радара США в Чехії

"Не викликає жодного сумніву, що підтягнення елементів стратегічного арсеналу США до російської території може бути використане для послаблення нашого потенціалу стримування. Зрозуміло, що російська сторона в такій ситуації вживатиме адекватних заходів для компенсації створюваного потенціалу загроз своїй національній безпеці", - йдеться в заяві МЗС Росії, оприлюдненій на сайті міністерства у зв`язку з сьогоднішнім підписанням договору між США і Чехією щодо розміщення американського радара на чеській території.

"Саме підписання угоди наперед анонсувалося і несподіванкою для нас не є. Нинішня адміністрація США під приводом уявної іранської ракетної загрози наполегливо веде лінію на розгортання в Європі третього позиційного району (ТПР) своєї глобальної ПРО", - йдеться в заяві.

"Якщо домовленості із США, що підлягають ратифікації в чеському парламенті, все-таки набудуть юридично обов`язкового характеру, і біля наших кордонів почнеться реальне розгортання американської стратегічної ПРО, тоді ми будемо вимушені реагувати не дипломатичними, а військово-технічними методами".

Держсекретар США Кондолізза Райс і міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг сьогодні підписали договір про розміщення на чеській території американського радара системи протиракетної оборони.