Українські й молдавські військові вчаться діяти в зоні етнічного конфлікту

На Одещині розпочалися українсько-молдовські тактичні навчаннях механізованих підрозділів “Південь – 2008”, на яких військові двох країн відпрацьовують спільні дії в зоні умовного етнічного конфлікту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, навчання проводяться на полігоні 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

Метою навчань “Південь – 2008” визначено набуття особовим складом практичного досвіду у спільних діях під час виконання завдань у складі багатонаціональних миротворчих підрозділів у зоні етнічного конфлікту, підвищення ефективності в організації і проведенні миротворчих операцій.

До участі у навчанні від Сухопутних військ ЗСУ залучено близько 30 військовослужбовців. Молдовська сторона представлена такою ж кількістю учасників.

Під час навчання військовослужбовці обох країн будуть задіяні в організації служби на контрольно-перепускних пунктах, займатимуться патрулюванням та дослідженням місць, де відбулися аварії, саперною підготовкою, а також надаватимуть першу медичну допомогу місцевому населенню. Заплановані також змагання з вогневої підготовки.

У вільний від проведення маневрів час представники українських і молдовських механізованих підрозділів братимуть участь у спортивних змаганнях.

Українсько-молдовське тактичне навчання механізованих підрозділів “Південь – 2008” триватиме до 12 липня.