Порошенко і Ердоган обговорили загрози безпеці, що походять від агресивної політики РФ
21:38, 09 березня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко повідомив, що окрема увага на переговорах з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом була приділена викликам та загрозам національній безпеці двох країн.
Президенти обговорили загрози міжнародній безпеці у цілому / Фото УНИАН
Також президенти обговорили загрози міжнародній безпеці у цілому, які походять, серед іншого, через агресивну політику Росії.
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Петро Порошенко відзначив, що сьогоднішнє, п’яте за рахунком засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, традиційно відбулося в атмосфері дружби та взаєморозуміння.
За словами президента України, окрема увага під час переговорів з турецьким колегою була приділена сучасним викликам та загрозам національній безпеці України та Туреччини, а також міжнародній безпеці у цілому, які походять, серед іншого, через агресивну політику Росії.
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