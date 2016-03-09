Порошенко і Ердоган обговорили загрози безпеці, що походять від агресивної політики РФ

Також президенти обговорили загрози міжнародній безпеці у цілому, які походять, серед іншого, через агресивну політику Росії.

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Петро Порошенко відзначив, що сьогоднішнє, п’яте за рахунком засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, традиційно відбулося в атмосфері дружби та взаєморозуміння.

За словами президента України, окрема увага під час переговорів з турецьким колегою була приділена сучасним викликам та загрозам національній безпеці України та Туреччини, а також міжнародній безпеці у цілому, які походять, серед іншого, через агресивну політику Росії.