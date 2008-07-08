Янукович, Лавринович і Лукаш подали проект про зміни до Конституції

Народні депутати від Партії регіонів зареєстрували у Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Конституції України.

Законопроект № 2722 від 8 липня зареєстровано депутатами Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ і Оленою ЛУКАШ.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів 1 липня презентувала проект закону «Про внесення змін до Конституції України».

Цим законопроектом передбачено в Конституції закріпити позаблоковий статус України, а також неможливість розміщення на території держави військових баз інших країн і надати російській мові статусу державної.