Янукович, Лавринович і Лукаш подали проект про зміни до Конституції
22:02, 08 липня 2008Політика
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Законопроект зареєстровано у ВР
Народні депутати від Партії регіонів зареєстрували у Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Конституції України.
Законопроект № 2722 від 8 липня зареєстровано депутатами Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ і Оленою ЛУКАШ.
Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів 1 липня презентувала проект закону «Про внесення змін до Конституції України».
Цим законопроектом передбачено в Конституції закріпити позаблоковий статус України, а також неможливість розміщення на території держави військових баз інших країн і надати російській мові статусу державної.
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