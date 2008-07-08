Спаплюжено пам'ятний знак загиблим кримським татарам
23:21, 08 липня 2008Політика
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Про це повідомила прес-служба меджлісу
У смт Червоногвардійське в Криму невідомі зловмисники зірвали тамгу – національний символ кримських татар – з пам`ятного знаку, встановленого на місці будівництва «Меморіального комплексу жертвам геноциду кримськотатарського народу».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Меджлісу кримських татар.
У Меджлісі те, що сталося у Червоногвардійському, називають актом вандалізму.
Червоногвардійський регіональний Меджліс і депутати Червоногвардійської райради з фракції «Курултай - Рух» звернулися із відповідною заявою до правоохоронних органів. Крім того, вони повідомили про цей випадок керівництво райради і райдержадміністрації, інформує Меджліс.
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